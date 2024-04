Giovedì 18 Aprile 2024, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 18:38

Kruso Kapital, società attiva nel credito su pegno e nel mercato delle case d’aste, parte del Gruppo Banca Sistema e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, punta sul digitale e aumenta le sottoscrizioni di polizze on line, arrivate all'11% del totale. Dal lancio della nuova App Kruso Kapital avvenuto a novembre 2023 i download sono stati oltre 13.600, con il 76% degli utenti registrati.

“I risultati raggiunti finora in soli quattro mesi dal lancio della App Kruso Kapital mostrano con evidenza l’apprezzamento, da parte dei clienti, della digitalizzazione dei servizi anche finanziari, in grado di garantire massima sicurezza, rapidità e comodità”, sottolinea Giuseppe Gentile, direttore generale di Kruso Kapital. “Il nostro obiettivo è da sempre quello di offrire ai clienti attuali e potenziali un servizio sempre più all’avanguardia e semplice, che permetta di richiedere gratuitamente una stima preliminare dei propri beni e ottenere un prestito su pegno tramite smartphone; i clienti hanno la piena libertà di decidere come utilizzare la liquidità ricevuta, rinnovando o riscattando la polizza una volta terminato il finanziamento. Con l’innovazione tecnologica abbiamo reso moderno e accessibile un servizio finanziario storico che è in grado di gestire al meglio le esigenze di liquidità temporanea di vario tipo".

Kruso Kapital festeggia intanto festeggia i primi 6 anni di attività di due tra le più storiche filiali italiane a marchio ProntoPegno operative nel mercato del credito su pegno in Campania e Sicilia: la filiale di Napoli vanta 17.000 polizze mentre quella di Palermo 1.800 (quasi il 27% della totalità delle polizze attive), arrivando insieme a contare oggi circa 9.500 clienti attivi.

Napoli e Palermo raggiungono rispettivamente impieghi pari a 23,1 milioni di euro e 1,4 milioni di euro, il 22% degli impieghi complessivi generati dall’intero indotto di 14 filiali, un obiettivo in linea con il piano di sviluppo di Kruso Kapital, che ha chiuso il 2023 con impieghi pari a 121 milioni di euro, circa 69.000 polizze e 34.000 clienti.

«La filiale di via Depretis a Napoli - si legge in una nota - cresciuta in questi anni sia in modo organico che attraverso cinque acquisizioni di portafogli e agenzie, inclusa la storica filiale risalente al Banco di Napoli attivo nel credito su pegno fin dal 1539, è divenuta in questi anni riferimento importante per il territorio partenopeo, rendendo sempre più comodo e accessibile un servizio finanziario storico, che esiste da prima delle banche e che oggi si inserisce nella società moderna grazie alla continua innovazione del prodotto e del servizio offerto da Kruso Kapital».

La digitalizzazione, infatti, si dimostra un trend in crescita per entrambe le filiali, Napoli vanta il 34% di clienti abilitati ai servizi online, mentre Palermo il 37%, con una media del 21% delle polizze cartacee rinnovate online tramite App “Kruso Kapital” che, unendo la tecnologia blockchain ai Non Fungible Token (NFT), garantisce una esperienza di utilizzo sicura, semplice ed immediata, oltre alla possibilità di ricevere online il proprio prestito su pegno.