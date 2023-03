Credit Suisse, Ubs trova l'accordo per l'acquisto: intesa da due miliardi

Ubs ha raggiunto un accordo per acquistare Credit Suisse. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa è valutata circa 2 miliardi di franchi svizzeri. In un primo momento, si riteneva che Suisse avesse valutato l'offerta troppo bassa e non ottimale per gli azionisti. Adesso arriva la notizia dell'intesa. La Cancelleria federale non ha comunque ancora comunicato l'orario di una possibile conferenza stampa. Ubs, secondo questa offerta, «pagherà più di 0,50 franchi svizzeri per azione, in aumento rispetto all'offerta di 0,25 franchi di oggi, ma molto al di sotto del prezzo di chiusura di venerdì di 1,86 franchi del Credit Suisse». La Banca nazionale svizzera (Bns) ha accettato di offrire una linea di liquidità da 100 miliardi di dollari a Credit Suisse come parte dell'accordo.

Bce pronta a intervenire

«Bce sa cosa fare con le circostanze eccezionali» ed è capace di «risposte audaci se necessario, lo ha dimostrato». Così l'ex presidente della Bce Jean Claude Trichet a 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Rai3. «Le decisioni delle banche centrali rispondono al tentativo di un delicato equilibrio» perchè la «credibilità economica dipende dalla credibilità della stabilità dei prezzi», aggiunge, osservando che la banca centrale Ue finora «ha fatto bene» aumentando i tassi di interesse. Adesso ha fatto intendere che «prenderà le decisioni in funzione di tutte le informazioni a disposizione» , deciderà «in base a quello che osserveremo» dopo il dramma di Svp e Credit Suisse. «La Bce ha detto chiaramente che se ci fosse qualunque tipo di problema che richiedesse un intervento, possa essere di liquidità, fornirà tutta la liquidità necessaria, daremo ogni tipo di sostegno», afferma. Perché la Bce «ha dimostrato già in passato di essere molto disposta a soluzioni audaci», conclude.