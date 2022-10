Credit Suisse, offerta da 3 miliardi franchi per riacquisto debito

Venerdì 7 Ottobre 2022, 10:15







(Teleborsa) - Credit Suisse, colpita da una serie di perdite dovute a scandali finanziari, ha lanciato un'offerta di riacquisto di titoli di debito senior per un totale di 3 miliardi di franchi svizzeri. La mossa rientra nel piano della banca svizzera in vista di una ristrutturazione attesa dal mercato il 27 ottobre e già anticipata dal gruppo.



Sulla piazza di Zurigo, il titolo Cs Group N sta mettendo a segno un rialzo del 2,92% dopo aver aggiornato i minimi storici nei giorni scorsi.



Il confronto del titolo con l'indice Swiss Market, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cs Group N rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La situazione di medio periodo di Cs Group N resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,367 CHF. Supporto visto a quota 4,307. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,427.