Corre il petrolio, Brent sopra 97 dollari con crisi ucraina

Martedì 22 Febbraio 2022, 08:45







(Teleborsa) - Con l'acuirsi della crisi in Ucraina corrono i prezzi del petrolio. I futures sul greggio Brent salgono sopra quota 97 dollari al barile e raggiungono il massimo di 97,6 dollari, mentre il Light crude WTI sale a 94,63 dollari.



Il presidente russo Putin ha riconosciuto le repubbliche indipendentiste del Donbass ed ha ordinato al suo esercito di entrare nel loro territorio, formalmente per "garantire la pace".



A far salire le quotazioni del greggio contribuiscono anche le attese di un forte recupero della domanda globale di petrolio. Il CEO di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha affermato di vedere segnali che la domanda oro nero continuerà il rimbalzo post pandemico in particolare in Asia, il principale mercato della società.