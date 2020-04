Coronavirus, Vodafone lancia progetto ricerca insieme a Imperial College di Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Questa la sfida lanciata dal nuovo progetto realizzato dallae l'. Grazie a– l'app gratuita di Fondazione Vodafone che– è possibile sostenere gli studi degli scienziati dell'Imperial College sui trattamenti per il Covid-19"La– spiega Vodafone in una nota – normalmente impiegata per posta elettronica, app, streaming di video o musica è una risorsa inutilizzata durante la notte e grazie a DreamLab può essere messa a servizio della ricerca".Sviluppata daper permettere a chiunque, in modo semplice, di supportare la ricerca sul cancro da maggio 2019, DreamLab è disponibile anche in Italia con il progettocondotto con ilIl nuovo progetto che va ad aggiungersi a quelli esistenti utilizzerà la stessa tecnologia per contribuire allaed è attualmenteIl progetto – si legge nella nota – combinae lapervelocizzando l'accesso a farmaci efficaci e consentendo in futuro cure personalizzate contro questa malattia infettiva.senza raccogliere o rivelare dati sulla posizione degli utenti. Sfruttando unicamente la potenza di calcolo – assicura Vodafone –Dopo aver scaricato gratuitamente DreamLab dall'Appstore per iOS o da Play Storeper Android, l'utente potrà selezionare il progetto coronavirus nella sezione Progetti e s. Per i clienti Vodafone, l'utilizzo non comporta il consumo del traffico dati.per una maggiore efficienza nella lotta contro le infezioni da coronavirus. Se le tradizionali ricerche sperimentali e i metodi standard di ricerca richiederebbero anni di sviluppo,di una grande quantità di dati. Se un normale PC, in funzione 24 ore al giorno, impiegherebbe decenni per elaborare i dati, unapuò eseguire lo stesso compito in un paio di mesi.In occasione del lancio del progetto in Italia è previsto unosulle principali emittenti televisive per invitare i clienti a scaricare DreamLab esupportare la ricerca sul coronavirus.: questo il messaggio dello spot Vodafone dedicato all'iniziativa.