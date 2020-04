Coronavirus, PA: siglato protocollo Dadone- sindacati

(Teleborsa) - Dopo l'accordo sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil, il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha siglato oggi con le organizzazioni sindacali Cse, Cida, Cosmed e Codirp, ampiamente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni, un protocollo di intesa "per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19". È quanto annuncia Palazzo Vidoni in una nota.



Pur ricalcando in sostanza quello già sottoscritto la settimana scorsa con le altre sigle sindacali, l'accordo "chiesto alla Funzione pubblica da sigle molto ben radicate in ampia parte della dirigenza delle Pa – spiega il Ministero – evidenzia in particolare l'esigenza che gli stessi dirigenti valorizzino al meglio e coinvolgano il personale anche in questa delicata fase di gestione dell'emergenza"





