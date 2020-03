© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -E' quella del Green New Deal da 100 miliardi e che mette al primo piano investimenti e sviluppo. Dimostri in questo frangente laanche perchè la politica monetaria ha già fatto da tempo quello che doveva fare". Lo ha detto il Viceministro dell'economiaa Sky TG24.Secondo Misiani è necessario un intervento a livello comunitario perchèva oltre un certo livello immediatamente c'è una reazione negativa dello spread. Se invece è l'Europa a fare una manovra di grande portata, l'impatto è molto diverso rispetto all'iniziativa di un singolo paese"."Dalla UE viene un messaggio diValuteremo la richiesta italiana di far ricorso alla clausola dellesui saldi di finanza pubblica con questo spirito positivo", aveva detto questa mattina il Commissario europeo all'economia,in un'intervista al Corriere della Sera.