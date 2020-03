Coronavirus, le banche valutano di congelare i dividendi su suggerimento Bce e Bankitalia

(Teleborsa) - Il dividendo UBI potrebbe essere oggetto di discussione di un CdA straordinario da tenersi in settimana, prima dell'assemblea fissata per l'8 aprile. UBI è uno dei Gruppi bancari che si prepara a rispondere all'invito di Bce e Bankitalia in merito alla valutazione dell'eventuale pagamento del dividendo. Argomento che sarà all'ordine del giorno del prossimo Cda di Intesa Sanpaolo, convocato in seduta ordinaria il 31 marzo.



Bce e Banca d'Italia hanno suggerito agli Istituti di credito di non staccare cedole ai soci almeno fino a ottobre e non comprare azioni proprie (buybacks) durante la pandemia di Covid-19, riservando fondi al finanziamento di famiglie, piccole e grandi imprese. Il congelamento dei dividendi, secondo la Bce vale circa 30 miliardi di euro e consentirebbe di concedere prestiti per 450 miliardi di euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA