(Teleborsa) - Sono oltre 3 milioni le indennità da 600 euro liquidate dall'Inps. "Ad oggi l'Inps – fa sapere l'Istituto – ha liquidato più di 3.2 milioni di indennità da 600 euro".



In particolare: 3.281.756 sono state pagate, 32.919 hanno l'iban in via di correzione e 958mila sono in lavorazione.



Nell'ambito degli 8,8 milioni di beneficiari che hanno fatto domanda per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia, quasi 4 milioni di istanze hanno riguardato l'indennità da 600 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA