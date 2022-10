Mercoledì 26 Ottobre 2022, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Contante, torna a salire il limite. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. La soglia sull'utilizzo del cash negli ultimi anni è cambiata continuamente, con i governi che si sono succeduti che l'hanno ogni volta alzata o abbassata. L'ultimo provvedimento, inserito nel Milleproroghe, aveva riportato all'inizio di quest'anno a 2.000 euro il tetto per l'utilizzo del contante, che dal 1° gennaio scorso era sceso a 1.000 euro. Formalmente la norma aveva però solo rinviato al gennaio 2023 l'abbassamento del tetto da 2.000 a 1.000 euro. Dal prossimo anno in teoria quindi la soglia sarebbe dovuta scendere di nuovo a quota mille. Ora però la Lega torna ad alzarla.

Contante, la Lega propone di alzare il tetto a 10mila euro

Il provvedimento

«L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di Fratelli d'Italia, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio», ha detto il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, senza specificare un importo preciso. «Non ha alcun collegamento con la lotta all'evasione, c'è una tregua fiscale come previsto nel programma chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto, e chi rischia di chiudere la propria attività avrà la possibilità di mettersi in regola col fisco. Distingueremo oggettivamente le situazioni di difficoltà da chi invece sta provando a fare il furbo».

La tracciabilità

L'abbassamento della soglia del contante aveva come obiettivo di rendere tracciabili tutti i pagamenti effettuati sopra una certa soglia, riducendo quindi potenzialmente la possibilità di evadere il fisco. Alzare la soglia aumenta in invece in teoria la possibilità di fare pagamenti in nero.

La Ue: «M eglio tetto basso »

«Il contante deve essere disponibile». Sui massimali nel contesto dell'anti-riciclaggio «avevamo proposto dei tetti a livello Ue ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500 euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibili», ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda sulla proposta della Lega. «La proposta iniziale Ue era diecimila euro, ma ci sono opinioni diverse»; ha aggiunto Mairead McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari.

Le asimmetrie

«Nell’attuale quadro economico, caratterizzato da forte instabilità e da una perdurante stagnazione dei consumi, non appare congruo porre ulteriori limitazioni alle forme di pagamento - ha commentato la Confcommercio -. Il forte incremento della diffusione della moneta elettronica registrato negli ultimi anni, non può infatti prescindere dal legittimo uso del contante: in assenza di interventi normativi, dal 1° gennaio 2023 il limite per l’utilizzo del denaro contante in Italia scenderà da duemila a mille euro, confermando la forte asimmetria rispetto a molti altri Paesi europei in cui vigono limiti ben più elevati o addirittura non sono previste soglie. Nell’attesa che si pervenga finalmente alla definizione di un limite comune a livello europeo, è dunque auspicabile che in ambito nazionale questo venga elevato in misura significativa. Sempre in tema di strumenti di pagamento, va ricordata anche la perdurante necessità di agire al più presto per ridurre costi e commissioni a carico di imprese e professionisti per l’accettazione delle carte di pagamento».

L'evasione

«È un segnale pessimo, forse l'impatto si vedrà ma intanto è il segnale che arriva è che "facciamo le cose in contante, perchè così non rimane traccia". Mi sembra una pessima idea. Non è che il tetto attuale al contante impediva le transazioni, mi sembra comunque abbastanza abbondante per le transizioni di ogni giorno. Così si parte col piede sbagliato, se si vuole parlare di evasione fiscale», ha osservato Carlo Cottarelli, senatore

del Pd.

«E' una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale controtendenza con quanto deciso in questi anni in Italia e in gran parte dei Paesi europei per ridurre progressivamente l'uso del contante e spingere la tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta all'evasione fiscale tra gli obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino (e da proposte come quella della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una direzione esattamente opposta», ha detto il responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

«Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre. Un esempio? Alzare il tetto del contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in una valigetta», ha sottolineato su Facebook il leasder 5 stelle, Giuseppe Conte. «Uno studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto del contante aiuta l'evasione fiscale. Ci opporremo fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e corruzione. Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i lavoratori e le famiglie che non sanno come pagare la prossima bolletta». «Quelle che di solito non vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca».

«Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia demenziale per aumentare l'evasione fiscale», ha sottolineato il leader di azione, Carlo Calenda.

«Slogan in perfetto stile Lega. Se si guardano gli ultimi dati di Bankitalia, la transizione verso i pagamenti digitali è già in corso, non c'è bisogno di diminuire né di aumentare la soglia del contante. Non serve fare caos. Anche perché i limiti sono purtroppo già ora aggirabili». Lo dice il responsabile Economia di Iv, Luigi Marattin interpellato sul progetto di legge presentato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro. A suo avviso «l'obiettivo di lungo periodo di una società senza contante è desiderabile, ma si raggiungerà naturalmente abbassando i costi dei pagamenti digitali, senza forzature».

«Proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri Paesi europei: alzare il tetto di spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro. Meno burocrazia, più libertà», ha scritto su Facebook il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.