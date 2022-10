Contante, la Lega propone di alzare il tetto a 10mila euro

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in una nota del partito.

La reazione di Salvini

Alzare il tetto di spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro è una «proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: Meno burocrazia, più libertà». È quanto afferma il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini su Facebook.

#Salvini: Proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: alzare il tetto di spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro. Meno burocrazia, più libertà. pic.twitter.com/N6TAYSbjht — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) October 26, 2022

La risposta del Pd

«È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale controtendenza con quanto deciso in questi anni in Italia e in gran parte dei Paesi europei per ridurre progressivamente l'uso del contante e spingere la tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta all'evasione fiscale tra gli obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino (e da proposte come quella della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una direzione esattamente opposta». Lo dice, interpellato, il responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

L'ira di Calenda

«Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia demenziale per aumentare l'evasione fiscale». Lo dice Carlo Calenda ai cronisti ala Senato.