Consob, oscurati altri 8 siti web di servizi finanziari abusivi

(Teleborsa) - Laha ordinatodi 8 nuovi siti web, che offrono abusivamenteCome spiega la stessa Commissione nazionale per le società e la Borsa in una nota, si è avvalsa dei poteri derivanti dal, in base a cui può ordinare ai fornitori di servizi di connettività adi inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Sale, così, ail numero dei siti complessivamente oscurati a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata di tale potere.Gli ultimi 8 siti per cui ha disposto l'oscuramento sono(sito internet swissglobalpro.com),(sito internet www.profx700.com),"(sito internet euronovafxasset.com),(sito internet www.raxtrade.com)," e(siti internet www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co).Sono in corso le attività di oscuramento e perpotrà richiedere alcuni giorni.