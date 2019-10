Consob ordina oscuramento 5 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.(legge numero 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.L'elenco delle società e dei siti: Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com); Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com); Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com); Salvalax Ltd (www.fxsuit.com); "FxRoyal24" (https://fxroyal24.co.uk).I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.