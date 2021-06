1 Giugno 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha inaugurato l'hub vaccinale nella sede nazionale di Confindustria. "È per noi imprenditori il simbolo con il quale vogliamo testimoniare l'impegno di Confindustria, di tutte le imprese italiane a supporto del Paese, a fianco delle Istituzioni", ha dichiarato. "E' per me un onore, un privilegio testimoniare con gratitudine ed orgoglio il grande senso di responsabilità e generosità che le imprese di questo Paese hanno dimostrato, da più di un anno, per voler partecipare al lavoro svolto dalle Istituzioni per contribuire ad uscire dalla crisi sanitaria, sociale ed economica più drammatica che questo Paese abbia mai visto negli ultimi 70 anni", ha aggiunto il presidente di Confindustria.

"Dobbiamo continuare ad accelerare, non bisogna abbassare la guardia" perché "il Paese non è ancora uscito dalla crisi pandemica – ha affermato Bonomi – I prossimi mesi, giugno e luglio, saranno determinanti".