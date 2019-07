© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una questione centrale, quella riguardante il sistema di etichettatura. Il Presidente di, Massimiliano, ha voluto fermarsi su questo punto, al termine dell'incontro svoltosi a Bruxelles, tra il Ministroe il Commissario UE per la salute e la sicurezza alimentarePer il Ministro: "Il sistema di etichettatura dei prodottinon è in grado di assicurare un'informativa valida ai consumatori. Il ministro Centinaio - continua- ha fatto bene a porre la questione alla Commissione per arrivare ad una soluzione comune". Ma la questione, per lui, "non può essere banalizzata, con un sistema di etichettatura che non rappresenta ladei singoli prodotti, ad esempio olio d'oliva o prosciutto risultanodella maionese, secondo l'etichettatura Nutriscore"."Questo che è accaduto in- continua il Presidente - ha suscitato obiezioni in, in quanto lo stesso prodotto non può avere un'etichettatura diversa in base alin cui viene immesso al consumo. Il ministero dell'Agricoltura, in tal senso, ha deciso di commissionare uno studio per ideare undi etichettatura degli alimenti". "Questa confusa situazione è contraria agli interessi dei consumatori europei e - conclude- su un mercato unico non possono esistere sistemi diversi di informazione dei consumatori e occorre una decisione comune fondata sulle indicazioni scientifiche e sulle qualita' nutrizionali".