Coldiretti, la spesa alimentare è l'unica in crescita nel 2018

Nel 2018 è cresciuta solo la spesa alimentare, che ha segnato un aumento dello 0,6%. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio al dettaglio dell'anno precedente. Il settore della spesa alimentare è l'unico ad avere ottenuto un risultato positivo. Tutti gli altri settori, infatti, hanno registrato un calo dello 0,2%. L'analisi della Coldiretti, inoltre, sottolinea come ci sia stata una crescita singnificativa delle vendite nei discount alimentari, che ha registrato un aumento del 4,4%. In attivo anche i supermercati con una crescita dello 0,4% mentre diminuiscono gli ipermercati e le piccole botteghe, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%. Quel che è stato un vero proprio boom è la crescita del commercio elettronico, che ha segnato un aumento del 12,1%. Aumento, che ha pesato sul calo del dettaglio tradizionale. La Coldiretti infine rileva che «la sostanziale stagnazione dei consumi minaccia di continuare anche nel 2019, evidenziando lo stato di difficoltà dell'economia nazionale». L'associazione conclude l'analisi evidenziando come la spesa alimentare sia la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi di euro.

