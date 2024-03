Assegno di inclusione, i pagamenti di marzo: le date e a chi spettano (ma qualcuno potrebbe perdere il sussidio)

Stanno per scattare i nuovi pagamenti mensili dell'Assegno di inclusione. Questa volta, però, con una novità: da marzo si applica obbligatoriamente l'Isee 2024. Questo significa che ci potrebbero essere delle variazioni nell'importo, in base alla ricchezza familiare registrata. In alcuni casi, se si sforano i requisiti, l'aiuto potrebbe anche essere tolto. Nei primi due pagamenti dell'anno questo non accadeva perché si poteva far riferimento all'Isee del 2023. Vediamo in ogni caso chi riceverà il contributo, quanto vale e cosa cambia esattamente a marzo.

