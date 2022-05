CDP-MAECI-SIMEST, Business Matching: in sei mesi più di 2.000 registrazioni e 5.000 abbinamenti

(Teleborsa) - Più di duemila aziende registrate e oltre cinquemila proposte di incontri fra imprese italiane e straniere. Questi i primi importanti risultati della piattaforma digitale ‘Business Matching' che grazie a un algoritmo di "matchmaking" abbina le imprese italiane a quelle estere in base alle loro caratteristiche ed esigenze. Lanciata a novembre 2021 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e da Cassa Depositi e Prestiti, con la collaborazione della controllata SIMEST, la piattaforma ha raggiunto in sei mesi gli obiettivi che erano stati prefissati per un anno.

Nata per creare opportunità di business e far entrare in contatto le imprese italiane con le loro omologhe nei principali mercati di interesse per l'export e l'internazionalizzazione del sistema economico italiano, la piattaforma, dopo aver avviato la sua operatività sui mercati più lontani e complessi come India, Cina e Giappone, amplia il suo raggio di azione ad altri Paesi. Dal prossimo 23 maggio lo strumento sarà esteso al Marocco per poi allargarsi a settembre anche all'Indonesia. Proprio in vista degli eventi conclusivi della Presidenza indonesiana del G20, la piattaforma Business Matching è stata individuata, in accordo con il MAECI, come spazio digitale per ospitare il G20 Digital Innovation Network, che farà da vetrina alle startup e ai venture capitalist più promettenti dei Paesi del G20, favorendo la creazione di collaborazioni e nuovi progetti imprenditoriali.

Nei prossimi mesi verrà inoltre sviluppato un programma per valorizzare la componente femminile manageriale e imprenditoriale presente sulla piattaforma d'intesa con il Women20 (W20), l'engagement group del G20 che raggruppa organizzazioni di donne, associazioni di imprenditrici e di think tank, con l'obiettivo di promuovere a livello internazionale l'empowerment economico delle donne. Entro il 2022, la piattaforma sarà aperta anche al Messico e agli Stati Uniti, Paesi in cui si creerà una rete di partnership con istituzioni, camere di commercio e associazioni imprenditoriali.

Il portale, realizzato da CDP in otto lingue e allineato ai più alti standard di sicurezza informatica, dopo una prima fase di popolamento del database, alla fine del mese di marzo è entrato in funzione a pieno regime permettendo alle oltre 2.000 imprese già registrate (due terzi italiane e un terzo estere) di conoscere partner internazionali proposti in base agli oltre 5.000 abbinamenti attivati dall'algoritmo.

Business Matching arricchisce l'offerta di strumenti e servizi messi in campo da CDP, SACE, SIMEST e Agenzia ICE per favorire le intese tra le imprese italiane ed estere. Per sostenere questo percorso, particolare attenzione è rivolta da SIMEST alle PMI italiane nella promozione della piattaforma digitale. Alla piattaforma Business Matching si può accedere anche attraverso il portale del MAECI dell'export e dell'internazionalizzazione Export.Gov.it.

Dopo essersi registrata gratuitamente, l'impresa italiana è invitata a indicare le proprie intenzioni e la propria strategia di business verso i mercati esteri e il profilo delle controparti straniere che desidera incontrare. A questo punto, l'azienda riceverà la notifica di possibili abbinamenti con le controparti e la relativa percentuale di affinità sulla base del proprio profilo e degli obiettivi inseriti in sede di profilazione. È possibile, inoltre, visionare le informazioni sull'impresa estera e scegliere se accettare o meno il contatto proposto dall'algoritmo. In caso di esito positivo, si può fissare un incontro virtuale in uno spazio dedicato (virtual room) all'interno della piattaforma con disponibilità, se necessario, di attivare un servizio di interpretariato esterno.

Per facilitare l'accesso e permettere alle imprese di fruire della piattaforma in mobilità, restando connessi e ricevendo notifiche push, CDP ha creato una APP dedicata, già disponibile sui principali store. Inoltre, sul portale online sono state anche pubblicate schede focus con informazioni e approfondimenti su ogni Paese in cui è operativo il servizio.