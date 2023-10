​Cdp Equity, Armone direttore dei rapporti con co-investitori e fundraising

Dal 2 ottobre Fabrizio Armone ricopre il ruolo di direttore dei rapporti con co-investitori e fundraising di Cdp Equity, holding controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti che investe in settori strategici con la missione di sostenere lo sviluppo del Paese.

Armone, spiega una nota, vanta un'esperienza professionale ventennale maturata in contesti nazionali e internazionali, con profonda attitudine alla gestione delle relazioni con gli investitori, all'interno di diverse realtà finanziarie ed aziende industriali. Dal 2014 ha svolto il ruolo di responsabile delle investor relations e Esg di Anima Holding; in precedenza ha lavorato, tra gli altri incarichi, per Azimut holding e Az Capital management.

Nel nuovo incarico Armone risponde direttamente all'amministratore delegato di Cdp Equity Francesco Mele.