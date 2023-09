Rilanciare la Ue, Cdp riunisce a Roma economisti e manager europei

Contribuire a costruire la visione strategica dell’Unione europea in un contesto globale di crescenti tensioni geopolitiche. Assicurare che la transizione verso un’economia a zero emissioni avvenga tenendo conto del benessere delle generazioni attuali e future e della competitività delle imprese europee. Sono questi i temi chiave del nuovo programma “European Leaders”, che ha debuttato questa settimana con una tre giorni nella Capitale a cui farà seguito un nuovo appuntamento nei prossimi mesi a Napoli. L’iniziativa, ideata da Cassa Depositi e Prestiti, è rivolta a manager del gruppo Cdp e delle sue omologhe europee, con l’obiettivo di stimolare il confronto e costruire una visione comune.



La prima sessione, tenutasi nella sede romana di Cdp, è stata dedicata alla sfida dell’autonomia strategica dell’Europa nei settori centrali per la doppia transizione digitale ed ecologica. L’evento ha visto la partecipazione tra gli altri dell’ex Presidente della Commissione europea e del Consiglio italiano, Romano Prodi, dell’amministratore delegato del Gruppo Renault e presidente dei costruttori europei dell’auto, Luca De Meo, dell’ex primo ministro dell’Ungheria, Gordon Bajnai, e della senior director Europe dell’Aspen Institute, Marta Dassù. A dare loro il benvenuto il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, e l’amministratore delegato, Dario Scannapieco.

Ai lavori hanno preso parte 30 esponenti, di cui circa la metà donne e con un’età media abbondantemente inferiore ai 40 anni, di Banche Nazionali di Promozione in rappresentanza di 13 Paesi Ue.

Il ruolo di queste realtà finanziarie è centrale nell’attuazione dei piani europei per la costruzione di una maggiore autonomia strategica, considerata la loro capacità di convogliare risorse addizionali e complementari al mercato, con una visione di lungo periodo. Un ruolo, questo, che nelle sedi comunitarie viene promosso dall’attività svolta da ELTI (la European Long Term Investors Association, ovvero l’associazione che riunisce le principali Banche Nazionali di Promozione d’Europa), di cui l’a.d. di CDP, Dario Scannapieco, è presidente da luglio scorso.

La tre giorni si è chiusa con la visita a Zero, l’Acceleratore italiano Cleantech della rete nazionale CDP, lanciato da CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, Eni, LVenture Group ed ELIS, con il supporto dei partner Acea, Maire Tecnimont, Microsoft e Vodafone. L’occasione, questa, per toccare con mano la capacità delle startup italiane di sviluppare tecnologie all’avanguardia per la transizione verde. Di sostenibilità ambientale si tornerà a parlare più diffusamente nel corso della seconda tappa del programma “European Leaders” che si terrà a Napoli a fine novembre, tutta incentrata proprio sulle implicazioni sociali ed economiche della transizione verde in Europa.