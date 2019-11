Cattolica, rivede stime 2019. Attesi risultati stabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cattolica chiude i primi nove mesi con unin crescita a 84 milioni di euro (+15,8%) ed unache raggiunge i 5 miliardi di euro (+16,5%): aumentano sia il(+23,4%) che il(+3,3%).con Solvency II ratio al 169% (165% nei primi sei mesi del 2019).che dimostrano la capacità industriale e di creare valore di Cattolica,a causa di, alta- commenta, Direttore Generale del Gruppo Cattolica Assicurazioni -. L'Azienda si sta muovendo in continuità con la strategia di business presentata ai mercati: tutto il team manageriale, i dipendenti e i collaboratori continuerannoe ripagare la fiducia dei soci e degli azionisti".Cattolica Assicurazioni rivede le sue previsioni sui risultati 2019. "In un mercato assicurativo ancora caratterizzato da un'elevata competitività, da tassi di interesse in deciso ribasso e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani, fatti salvi ulteriori eventi straordinari, prevediamo per il 2019, nonostante il materiale incremento del costo dei sinistri legati ad eventi atmosferici registrato nei primi 9 mesi dell'anno", si legge nella nota dei risultati dei primi nove mesi dell'anno.Lo scorso agosto, in occasione dell'approvazione della semestrale, la compagnia aveva comunicato di attendersi per l'intero anno "un risultato operativo e di utile netto di Gruppo in miglioramento" rispetto al precedente esercizio "fatti salvi eventi straordinari" citando anche in quel caso "un mercato assicurativo ancora caratterizzato da un'elevata competitività, da tassi di interesse in deciso ulteriore ribasso e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani".