Cashback, cresce la corsa al premio di 1.500 euro: il 30 giugno la prima scadenza

Cashback, si avvicina la scadenza del primo periodo semestrale del programma lanciato dal governo lo scorso anno per incentivare gli acquisti con carte o sistemi di pagamento tracciati. Dopo il primo mese sperimentale, chiuso lo scorso 31 dicembre, il 30 giugno si concluderà il primo semestre intero del programma che darà diritto a un rimborso massimo di 150 euro e a un superpremio di 1.500 euro per 100mila partecipanti.

Chi può partecipare

Tutti i cittadini residenti in italia maggiori di 18 anni possono ottenere un rimborso per gli acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale) sul territorio nazionale con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono al programma gli acquisti online. Per partecipare è necessario scaricare l'app della Pubblica amministrazione Io.

Come funziona

Per ogni periodo del programma, puoi ottenere un rimborso massimo di 150 euro, pari a 300 euro l'anno. Non c’è un importo minimo di spesa. Ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate ai fini del Cashback, ti fa accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un massimo di 15 euro per ogni singola transazione. Otterrai il cashback accumulato solo se alla fine del periodo avrai raggiunto il numero minimo di transazioni valide: per ciascuno dei tre semestri il numero minimo per avere il rimborso è di 50 transazioni.

<h2>Super Cashback</h2>

C'è poi un superpremio di 1.500 euro a semestre ai 100mila partecipanti con più transazioni. IN sostanza le 100 mila persone che nel singolo semestre di riferimento hanno totalizzato il maggior numero di transazioni ricevono un "Super Cashback" di 1.500 euro. Anche in questo caso, non c’è un importo minimo di spesa.

L'app ti dirà come cambia la tua posizione in classifica per concorrere al Super Cashback di 1.500 euro. La classifica si basa sul numero complessivo di transazioni effettuate con i metodi di pagamento elettronico attivati ai fini del Cashback. Giorno dopo giorno, l'app Io ti mostrerà quante transazioni hanno effettuato il 1° e il 100millesimo utente in classifica, così da permetterti di visualizzare il numero di transazioni richieste per entrare nella graduatoria e quanto ti manca per riuscire a scalarla.

Quando

Il programma si articola in quattro periodi, ciascuno indipendente dagli altri: il primo periodo sperimentale detto “Extra Cashback di Natale”, è iniziato l’8 dicembre 2020 e terminato il 31 dicembre 2020. I tre periodi successivi durano sei mesi: 1° Semestre dal 1/1/2021 al 30/6/2021; 2° Semestre dal 1/7/2021 al 31/12/2021; 3° Semestre dal 1/1/2022 al 30/6/2022. Da tempo però si ipotizza che il programma potrebbe concludersi dopo due semestri alla fine del 2021. Il governo di Mario Draghi non sembra infatti intenzionato a portare a conclusione il programma per dirottare i fondi su altri capitoli. Anche se decisioni ufficiali sulla cancellazione del programma al momento non ce ne sono. L'iscrizione al Cashback può avvenire in qualsiasi momento per tutta la durata del programma e saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a partire dal del giorno successivo all'attivazione dei propri metodi di pagamento.

Accedi all'app in sicurezza con Spid e Cie

Dopo avere installato l'app Io, puoi accedere con la tua identità digitale Spid o, in alternativa, con la tua Carta d’Identità Elettronica (Cie) abbinata al pin ricevuto al momento del rilascio della nuova carta. In seguito alla prima registrazione, potrai accedere all’app digitando il codice di sblocco di 6 cifre scelto da te o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Come registrarsi

In qualsiasi momento della durata del programma, basta entrare nella sezione “Portafoglio” dell’app Io e premere sul pulsante in evidenza “Cashback”. Successivamente è necessario inserire il codice Iban del conto su cui ricevere il bonifico degli eventuali rimborsi maturati al termine di ciascun periodo. Dopo avere salvato le carte di pagamento scelte sull'app, i metodi di pagamento dovranno anche essere attivati. Senza l'attivvazione non sarà possibile partecipare al Cashback.

Quali pagamenti sono riconosciuti

Verranno riconosciuti solo gli acquisti fatti nei punti vendita fisici e per i servizi resi da artigiani e professionisti, effettuati tramite uno strumento di pagamento elettronico su cui hai esplicitamente attivato il Cashback. Non parteciperanno quindi gli acquisti on line e nemmeno per il momento i pagamenti fatti con Google pay e Apple Pay, che per il momento non sono stati ancora abilitati a partecipare al programma.

Visualizza lo status del tuo Cashback

Dalla sezione “Portafoglio” si può accedere alla schermata di dettaglio del Cashback per un aggiornamento sulla partecipazione al programma in base alle transazioni effettuate. Nel corso di ciascun periodo, giorno dopo giorno, l’app Io mostrerà il dettaglio delle transazioni conteggiate ai fini del Cashback e il riepilogo dei rimborsi a cui si ha diritto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Io?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Io</a> <a href="https://twitter.com/IOitaliait?ref_src=twsrc%5Etfw">@IOitaliait</a> come mai non risultano i pagamenti di maggio? 🤦🏻‍♀️ <a href="https://twitter.com/hashtag/CashbackDiStato?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CashbackDiStato</a></p>— adelaide (@lucilla171) <a href="https://twitter.com/lucilla171/status/1392081860453351427?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

