Natale, extra-cashback in arrivo: rimborsi fino a 150 euro per chi fa 10 spese con carte e app

Un rimborso (un cashback) di Natale che ogni cittadino potrà ottenere subito entro la fine dell'anno. Riguarderà chi a dicembre farà dieci acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando alla misura, un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: Ancora da definire il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. Si tratta, dunque, di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano cashback in partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere fino ad un massimo di 3.450 euro nel prossimo anno sommando i vari rimborsi (extracashback, 300 euro di cashback e 3000 euro di super cashback).

