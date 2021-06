Lunedì 28 Giugno 2021, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 29 Giugno, 10:22

Cashback, si chiude definitivamente. Domani 30 giugno termina il primo semestre del programma di rimborso di Stato del 10% delle spese fatte con carte di credito e bancomat. Ma questi sei mesi che stanno per finire saranno anche gli ultimi per il programma. L'operazione cashback si fermerà infatti dopodomani con il pagamento delle somme accumulate finora. Lo avrebbe deciso la Cabina di Regia che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi. Il programma verrà quindi per il momento "congelato" per il secondo semestre dell'anno e per i primi sei mesi del 2022, previsti invece dal programma originario.

I numeri. Intanto i numeri, ancora provvisori, mostrano che a oggi ci sono 7,87 milioni di cittadini con transazioni valide (per un totale di 795 milioni di pagamenti elaborati). Di questi utenti, quasi sei milioni milioni hanno all'attivo almeno 50 operazioni e hanno quindi già maturato il diritto a ricevere un rimborso fino a 150 euro.

I rimborsi. Alla fine del semestre mancano però ancora due giorni e quindi il numero di utenti che avranno diritto al rimborso potrebbero aumentare ancora. Al momento ci sono infatti 1,91 milioni di cittadini che hanno effettuato tra 1 e 49 operazioni e che potrebbero quindi accumulare altri acquisti entro mercoledì in modo da raggiungere le 50 transazioni, cioè la soglia minima che consente di ottenere il cashback di 150 euro.

Il super cashback. Per entrare invece nella classifica dei primi 100 mila (quelli con il maggior numero di transazioni) che avranno diritto al premio del Super Cashback da 1.500 euro, al momento bisogna aver fatto più di 721 transazioni. Ma visto che negli ultimi giorni la media di transazioni giornaliere effetuate da chi si trova intorno alla 100millesima posizione sono state oltre 11 (esattamente 11,2) è probabile che al termine del conteggio la quota di coloro che avranno diritto al superpremio sarà intorno a 750. O forse poco più, visto che nelle ultime settimane la differenza tra chi era molto avanti in classifica e chi era ai margini si è assottigliata nettamente. I rimborsi, che arriveranno direttamente sul conto corrente, sono attesi per luglio o al massimo agosto (il regolamento prevede l'erogazione entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo).

I fondi. Lo Stato per il cash back aveva stanziato circa 1,3 miliardi a semestre. E in base al numero di transazioni fatte finora la spesa finale per i primi sei mesi dell'anno non dovrebbe essere di molto inferiore. Se lo stop sarà poi confermato definitivamente lo Stato risparmierà quindi nei prossimi due semestri circa 2,7 miliardi di euro.

Gli acquisti. Il maggior numero di operazioni viene fatto per acquisti tra i 25 e i 50 euro (il 21,4%): in particolare, lo scontrino medio di chi acquista partecipando al Cashback è di 35,6 euro. Ma si ricorre alla moneta elettronica sempre più anche per pagare un semplice caffè: il 16,2% delle transazioni è infatti relativo ad importi inferiori ai 5 euro (era appena il 6,5% durante la sperimentazione di Natale). Sono molte anche le transazioni per importi da 5 e 10 euro (14,1%) e tra 10 e 15 euro (11,7%). La percentuale più bassa di transazioni è invece per maxi importi superiori ai 300 euro (0,84%).

I furbetti. Nel corso di questi mesi c'è stato anche qualche aggiustamento al sistema, come le modifiche anti-furbetti, per evitare i micro-pagamenti nello stesso esercizio commerciale. Una pratica a cui qualcuno ricorreva per raggiungere più facilmente il numero minimo di transazioni e scalare la classifica del Super Cashback.

Il regolamento. Si può ottenere un rimborso massimo di 150 euro (300 euro annui). Per ogni acquisto (non c'è un importo minimo di spesa) fatto con carte e altri strumenti di pagamento digitale registrati sull'app Io si può accumulare il 10% della spesa (fino a 15 euro per transazione). Per ottenere il cashback è necessario nel periodo aver raggiunto almeno 50 transazioni valide. Se si supera la soglia massima di rimborso di 150 euro, le transazioni continueranno a essere comunque conteggiate fino al termine del periodo di riferimento, ma solo ai fini della partecipazione al Super Cashback da 1.500 euro, che va ai primi 100 mila che nel semestre hanno totalizzato il maggior numero di transazioni.