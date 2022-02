Caro energia, chiusa la cabina di regia a Palazzo Chigi: domani il Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - Si è chiusa poco prima delle 20 la cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi con i ministri Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini, Andrea Orlando, Elena Bonetti e Roberto Speranza per fare il punto sul decreto sul caro bollette atteso domani in Consiglio dei ministri.

"Per arginare l'impatto del caro-energia sulle imprese il governo valuta di introdurre dei meccanismi, che sono allo studio e che spero diventeranno norma a breve, di calmierazione di prezzo per determinati settori produttivi", aveva spiegato nel pomeriggio il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una interrogazione parlamentare nel corso del Question time al Senato di oggi.

Nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, in base a quanto riporta ANSA, si è parlato anche delle "falle della maggioranza", dopo che il governo la notte scorsa è andato sotto quattro volte, in commissione alla Camera, durante l'esame delle modifiche al dl Milleproroghe. L'incontro è stata l'occasione per Draghi per chiedere un chiarimento sull'accaduto.