Campari compra i rum francesi Trois Rivières e La Mauny, operazione da 60 milioni

Campari si aggiudica i rum francesi Trois Rivières e La Mauny. Il Gruppo, dopo il periodo di negoziazione in esclusiva, ha siglato l'accordo per l'acquisizione della francese Rhumantilles che possiede il 96,5% di Bellonnie&Bourdillon Successeurs con sede in Martinica, proprietaria appunto dei rum Trois Rivièrese Maison e La Mauny. Entrambi i brand sono caratterizzati da una forte presenza in Francia e da un notevole potenziale di crescita nei mercati internazionali.



Il valore dell'acquisizione è di 60 milioni di euro, pari a un multiplo di circa 9,5 volte del margine di contribuzione nel 2018 della società acquisita riclassificato secondo i principi Ifrs, pari a 6,5 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel quarto trimestre 2019.





Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA