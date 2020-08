Al trombettista Terence Blanchard, compositore dei film di Spike Lee, il premio Campari Passion for Film di Venezia

Il trombettista e musicista jazz di fama mondiale Terence Blanchard ha vinto il premio Campari Passion for Film della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. Blanchard, nominato all'Oscar, sei volte vincitore del Grammy, è il compositore delle colonne sonore di molti film di Spike Lee, incluso il recente

Da 5 Bloods - Come fratelli

distribuito questa estate da Netflix. L'annuncio è stato fatto dalla Biennale di Venezia. Il premio Campari Passion for Film, istituito due anni fa, si propone di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ogni film. Passion for Film premia a turno una di queste figure (due anni fa il montatore statunitense Bob Murawski, l'anno scorso il direttore della fotografia italiano Luca Bigazzi), non semplici artigiani ma artisti e co-autori delle opere a cui offrono il contributo del loro talento. La consegna del premio a Terence Blanchard avrà luogo lunedì 7 settembre al Palazzo del Cinema, prima della proiezione Fuori Concorso di

One Night in Miami

di Regina King con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr, di cui Terence Blanchard è l'autore della colonna sonora.

