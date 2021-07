Caltagirone Editore, primo semestre in utile

Lunedì 26 Luglio 2021, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 20:45

Ricavi a 55,8 milioni di euro in crescita rispetto ai 54,6 milioni del primo semestre 2020 (+2,1%); margine operativo lordo positivo per 3,1 milioni (era negativo per 1,8 milioni); risultato netto positivo per 16,2 milioni (contro una perdita di 18,1 milioni) «anche per effetto dell’utilizzo delle norme per il riallineamento operato da alcune controllate». Sono i principali risultati realizzati dal gruppo Caltagirone Editore nel primo semestre 2021, approvati ieri dal consiglio di amministrazione presieduto da Azzurra Caltagirone, che mostrano «un miglioramento di tutte le principali voci del conto economico rispetto al corrispondente periodo 2020».

PUBBLICITÀ IN RECUPERO

A determinare la crescita del fatturato, spiega il gruppo in una nota, «l’incremento dei ricavi pubblicitari al netto della riduzione di quelli diffusionali». I ricavi derivanti dalla vendita delle edizioni cartacee e digitali dei quotidiani hanno registrato nel periodo una flessione del 4,7% rispetto al dato del primo semestre 2020. La raccolta pubblicitaria è invece cresciuta del 7,4%. La contribuzione del settore internet al fatturato pubblicitario complessivo si attesta al 24,1%. Nei cinque mesi gennaio-maggio la Total Audience (pc o mobile) dei siti web del gruppo ha registrato 3,49 milioni di utenti unici giornalieri medi.

Va inoltre segnalato che i costi operativi sono diminuiti del 6,6% attestandosi a 52,7 milioni (56,4 milioni al 30 giugno dello scorso anno). La posizione finanziaria netta si attesta a 78,8 milioni, in decremento di 7,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 per effetto principalmente di investimenti in azioni quotate al netto dei dividendi incassati e del positivo flusso di cassa operativo. Il patrimonio netto consolidato di gruppo è pari a 375,8 milioni (339,3 milioni a fine 2020).

Per quanto riguarda infine le previsioni per l’anno in corso, Caltagirone Editore «prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il gruppo continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale ed alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi».