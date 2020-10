Calcio, polemica sulla partita Juve-Napoli. Entrano in campo gli avvocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, non giocata a causa della decisione della Asl campana di bloccare la squadra azzurra, a causa di due calciatori positivi al Covid. La Juventus, che si è regolarmente presentata allo Stadium di Torino, potrebbe vedersi confermare ladecretata dall'arbitro. Una decisione cui ilin tutti e tre i gradi della giustizia sportiva e non si esclude neanche il ricorso al TAR.Al di là dei malumori fra il Presidente De Lautentiss e gli Agnelli, trapelati subito dopo la sfortunata e atipica giornata di campionato, il problema vero èvenutosi a creare con lae la, secondo cui il club campano avrebbe dovuto giocare il match. Un precedente che rischia poi di penalizzare tutta la stagione calcistica.Ilsottoscritto dalla Ficg con il Ministero dello Sport per la ripresa dell'attività calcistica, dopo il lockdown,Lo ha chiarito il, dopo che domenica aveva giustificato il fermo del Napoli con l'interesse superiore alla salute pubblica.Ma iled ha a che fare con le, ovvero se sia prevalente, che da regolamento imponeva al Napoli di giocare, o la legge ordinaria ed, in particolare, lain tema di salute pubblica, che hanno determinato il fermo della squadra su ordine delle autorità sanitarie.Frattanto, la, per verificare la corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte del Napoli. Un atto dovuto, hanno precisato fonti della Procura, che al momento sta raccogliendo tutta la documentazione sanitaria