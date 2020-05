Btp-Italia anti-Covid, dai piccoli risparmiatori una caccia record: ordini per 14 miliardi per puntare sul premio fedeltà

Il Btp Italia anti-Covid chiude il round con i piccoli risparmiatori con la domanda più alta di sempre. Nella terza giornata dedicata dedicata al retail il Btp Italia a 5 anni ha battuto anche le due precedenti raccogliendo 5,211 miliardi di euro. L'ammontare sottoscritto dal retail del titolo indicizzato all'inflazione che garantisce un rendimento dell'1,4% arriva così a 13,996 miliardi a ridosso della soglia dei 14 miliardi. I contratti sono stati circa 383mila (141mila solamente oggi). Segno che il taglio degli ordini è basso e che sono stati davvero tanti gli acquirenti dei titoli che serviranno ad affrontare l'emergenza. Per il BTp Italia si tratta dell'emissione con la più elevata partecipazione del retail di sempre (ovvero dal lancio del titolo nel 2012).

Domani, l'ultimo giorno dell'emissione, tocca agli investitori istituzionali.

Perchè è piaciuto tanto? In primo luogo perché è molto probabile che la prima cedola, il prossimo 15 novembre, possa sfruttare il recupero dell’inflazione. Per allora i conusmi potrebbero essere tornati al regime normale. Dunque la cedola minima pari a 1,40% si sommerebbe alla rivalutazione semestrale del capitale. Ma il vero vantaggio di questo titolo è rivolta agli investitori «fedeli». A coloro che hanno sottoscritto il titolo in occazione dell'emissione tra il 18 e il 20 di maggio e lo manterranno in portafoglio fino alla scadenza del 26 maggio 2025, oltre all’accredito del valore nominale sottoscritto, arriverà anche un premio fedeltà pari allo 0,8%, il doppio rispetto a quello riservato agli analoghi Btp Italia già sul mercato.

