Bruxelles boccia la crescita italiana: nel 2019 +0,2%, è la stima più bassa

Altra doccia fredda per l'Italia: la Commissione europea sta per annunciare un taglio delle stime sul PIL allo 0,2% nel 2019. Una notizia che viene anticipata dall'Ansa e che, se venisse confermata, costituirebbe la peggiore previsione sinora formulata sulla crescita italiana.



La stima dello 0,2%, infatti, sarebbe, non solo lontanissimo dall'1% indicato dal governo Italiano e dall'1,2% delle stime di novembre formulate dalla Ue, ma anche inferiore a qualsiasi altra previsione. Va ricordato che Bankitalia ha previsto un PIL allo 0,9% ed il Fondo Monetario allo 0,6%.



La Commissione europea ha in programma di pubblicare domani il report d'Inverno, il consueto aggiornamento sulle stime di crescita dell'Eurozona che tiene conto anche degli effetti della Manovra.



(Foto: © Paul Grecaud/123RF) Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA