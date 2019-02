Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. I mercati del Vecchio Continente festeggiano la decisione del Presidente americano Donald Trump di rinviare l'aumento dei dazi commerciali sui prodotti cinesi. Il listino milanese viene sostenuto in particolare dalla buona performance messa a segno dai titoli bancari e industriali dopo che Fitch ha confermato il rating sull'Italia.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Sterlina in lieve rialzo in attesa di sviluppi sul fronte Brexit. Seduta positiva per l'oro, che avanza a 1.330,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,35%.Lo Spread migliora, toccando i +268 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,79%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%. Incolore Londra, mentre Parigi segna un aumento dello 0,34%., che mostra un guadagno dello 0,84% sul FTSE MIB.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+2,95%), bancario (+2,10%) e vendite al dettaglio (+1,31%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -1,21%.di Milano, troviamo le banche e gli industriali: Banco BPM (+3,90%), STMicroelectronics (+3,47%), UBI Banca (+3,14%) e Unicredit (+2,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,14%.Nervosa Telecom Italia che cede lo 0,56% dopo una parte della mattinata passa in territorio positivo. Gli analisti di Equita hanno migliorato il target price su ordinarie e risparmio, a seguito delle ultime decisioni prese dal CdA.Tra i, Credito Valtellinese (+8,59%) dopo l'annuncio del ricambio al vertice. Bene anche Piaggio (+3,79%) che ha alzato il velo sul bilancio 2018.Vendite, invece, su su Inwit -2,89%, Acea -1,15% e Cairo Communication -1,15%.