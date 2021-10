Brasile, banca centrale alza tassi al 7,75%

1 Minuto di Lettura

Giovedì 28 Ottobre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Stretta creditizia in Brasile a causa dell'inflazione che sta galoppando. La banca centrale del Brasile ha infatti alzato i tasso di interesse di riferimento di 150 punti base, il maggio aumento dal 2002, portandolo al 7,75%.



La decisione è stata presa dall'istituto centrale per tentare di calmierare la crescita dei prezzi, che è così ampia da aver bloccato la ripresa dell'economia post-pandemia.



L'aumento del tasso di riferimento, in linea con le attese degli analisti, rappresenta il sesto aumento consecutivo del costo del denaro. I nove membri del compongono il comitato di politica monetaria hanno approvato la strategia all'unanimità ed hanno confermato che alla prossima riunione potrebbe verificarsi un aumento della stessa entità del tasso d'interesse.