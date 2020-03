Borse europee in rally. Bene Piazza Affari che chiude sui massimi

Ultimo aggiornamento: 18:35

Coronavirus, s, che si sono mosse sull'onda del rally messo a segno da Wall Street, dopo l'accordo sul, che dovrebbe essere votato stasera al Congresso. Un rimbalzo che per ora è ancora fragile, ma che ha consentito ai mercati di risalire dai minimi raggiunti.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,084. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +185 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,56%.acquisti a piene mani a Francoforte, che vanta un incremento dell'1,79%, effervescente Londra, con un progresso del 3,46%, incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento del 4,47%., chiude in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,74%), che raggiunge i 17.244 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,48%. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,19%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,49%).Buona la performance a Milano dei comparti alimentare (+6,90%), tecnologia (+5,63%) e servizi finanziari (+4,45%). Tra i peggiori comparti vendite al dettaglio (-2,17%), telecomunicazioni (-2,08%) e sanitario (-0,78%).di Milano, spiccano Leonardo (+11,28%) ed Azimut (+9,34%), quest'ultima dopo l'operazione di rafforzamento annunciata dalla Timone Finanziaria, il patto fra i soci di riferimento della copagnia attina nel risparmio gestito.Brillanti anche Mediobanca (+7,90%) e Campari (+7,45%).La peggiore è Pirelli, che chiude in calo del 3,82%.Calo deciso per Atlantia, che segna un -3,35%.In apnea Telecom Italia, che arretra del 2,32%.Tonfo di Diasorin, che mostra una caduta del 2,17%.Tra i, Cerved Group (+6,66%), doValue (+6,59%), RCS (+6,25%) e Fincantieri (+4,47%). Fra i peggiori Danieli, che scivola del 10%. Lettera anche su De' Longhi (-8,42%) e Salini Impregilo (-8,29%).