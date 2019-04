Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia contente per lo ZEW tedesco migliore delle attese.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,13. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 63,4 dollari per barile.Lieve peggioramento dello spread, che sale a +255 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,61%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,66%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,46%, poco mossa Parigi, che mostra un +0,04%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.929 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+2,85%), tecnologia (+1,01%) e vendite al dettaglio (+0,99%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti petrolio (-1,27%), viaggi e intrattenimento (-0,96%) e utility (-0,83%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per Tenaris, che registra un progresso del 2,86%: la Corte d'appello argentina ha rivisto le accuse mosse lo scorso novembre contro Paolo Rocca, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo.Exploit di Azimut, che mostra un rialzo del 2,30%: per Kepler Cheuvreux resta "buy".Ben comprata Unicredit, che segna un forte rialzo dell'1,75%: la multa in USA è già coperta da accantonamenti.BPER avanza dell'1,46%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.Calo deciso per ENI, che segna un -1,53%.Deludente Terna, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca Enel, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.del FTSE MidCap, Piaggio (+3,70%), Ascopiave (+2,59%), Saras (+1,94%) e Banca MPS (+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -4,15%.Sotto pressione Inwit, con un forte ribasso dell'1,72%.Soffre Maire Tecnimont, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Preda dei venditori Gima TT, con un decremento dell'1,52%.