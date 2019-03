Borse, Milano positiva insieme ai listini europei. Spread a 250

Ultimo aggiornamento: 18:27

Finale cautamente positivo per le principali borse europee con l'attenzione degli investitori catalizzata sulla questione Brexit, dopo il voto al Parlamento britannico che ha bocciato il piano del primo ministro Theresa May. Sullo sfondo restano i timori per il rallentamento dell'economia in un contesto europeo debole.Poco mosso lo spread, che rimane a quota 250 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,57%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,42%. Sostanzialmente invariata Londra, +0,11%. Denaro si Parigi, +0,69%., con l'indice Ftse Mib che ha messo a segno un +0,57%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Juventus (+17,42%) balza dopo la vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid. Acquisti a piene mani su Ferragamo, che vanta un incremento del 6,94% dopo i dati di bilancio e le indicazioni degli analisti. Effervescente Azimut, con un progresso del 3,31%. Tenaris avanza del 2,97%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Prysmian, che ha terminato le contrattazioni a -3,42%. Fiacca Leonardo, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a, Tod's (+3,43%), IGD (+2,43%), Banca Ifis (+2,04%) e De' Longhi (+1,58%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cembre, che ha archiviato la seduta a -2,64%.