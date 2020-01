Borse europee sulla parità. In lieve calo Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità in attesa della tanto sospirata firma sui dazi tra USA e Cina. Intanto a Wall Street è iniziata la stagione delle trimestrali, con le banche in prima fila.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,113. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,46%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,36%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,22%, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.989 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,15%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,39%).Beni per la casa (+1,65%), alimentare (+0,93%) e sanitario (+0,72%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori viaggi e intrattenimento (-0,90%), media (-0,69%) e bancario (-0,67%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Moncler (+2,84%).Guadagno moderato per Campari, che avanza dello 0,98%.Piccoli passi in avanti per Diasorin, che segna un incremento marginale dello 0,95%.Giornata moderatamente positiva per Amplifon, che sale di un frazionale +0,85%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Vendite a piene mani su Ferragamo, che soffre un decremento del 2,18%.Fiat Chrysler scende dell'1,20%.Calo deciso per Unipol, che segna un -1,04%.di Milano, Falck Renewables (+3,15%), Banca Generali (+2,87%), Maire Tecnimont (+2,79%) e Banca Ifis (+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Mondadori, che ottiene -2,10%.Sotto pressione doValue, con un forte ribasso dell'1,66%.Soffre Tinexta, che evidenzia una perdita dell'1,55%.Preda dei venditori Illimity Bank, con un decremento dell'1,50%.