Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) -, in attesa del Beige Book della Fed che darà qualche ulteriore indicazione sulla politica monetaria che la Banca centrale americana deciderà di adottare. Le attese per la riunione di fine mese sono per un taglio del costo del denaro.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,121. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.403,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,52%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,58%.nulla di fatto per Francoforte, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,24%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che rimane a 24.184 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Buona la performance a Milano dei comparti automotive (+0,64%), utility (+0,56%) e costruzioni (+0,45%).Nel listino, i settori materie prime (-1,86%), viaggi e intrattenimento (-0,87%) e petrolio (-0,84%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce Buzzi Unicem, con un ampio progresso dell'1,51%.Andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +1,02%.Fiat Chrysler avanza dello 0,95% dopo il dato sulle immatricolazioni in Europa.Si muove in modesto rialzo Italgas, evidenziando un incremento dello 0,78%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -2,47%.Si concentrano le vendite su Saipem, che soffre un calo del 2,12%.Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell'1,87%.Seduta negativa per Azimut, che mostra una perdita dell'1,47%.Al Top tra le azioni italiane a, Credito Valtellinese (+1,94%), Sesa (+1,58%), FILA (+1,16%) e Datalogic (+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Tonfo di Rai Way, che mostra una caduta del 2,24%.Lettera su Banca MPS, che registra un importante calo del 2,24%.Sotto pressione Illimity Bank, che accusa un calo dell'1,95%.