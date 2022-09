Borse europee negative. Spread in rialzo, rendimento decennale sfiora 4%

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, mentre aumentano i, anche alla luce degli ultimi dati sulla manifattura. "Gli indicatori anticipatori delle tendenze suggeriscono che è probabile un, potenzialmente in modo marcato, nei prossimi mesi, con un incremento di rischio di recessione", ha dichiarato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta quindi alle, con l'ipotesi di iniziative aggressive sul rialzo dei tassi per frenare laSul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,002. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,49%), che ha toccato 87,32 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +236 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,95%.si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell'1,49%, vendite su Londra, che registra un ribasso dell'1,45%; sensibili perdite per Parigi, in calo dell'1,53%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,26%) e si attesta su 21.287 punti: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 23.274 punti.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Telecom Italia ottiene un +1,21%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump, che ottiene -3,40%.In apnea Exor, che arretra del 2,79%.Tonfo di Leonardo, che mostra una caduta del 2,74%.Lettera su Iveco, che registra un importante calo del 2,20%.Al Top tra le azioni italiane a, Caltagirone SpA (+2,76%), Danieli (+1,85%), GVS (+1,44%) e Datalogic (+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -4,34%.Scende Wiit, con un ribasso del 3,94%.Crolla De' Longhi, con una flessione del 3,89%.Vendite a piene mani su Italmobiliare, che soffre un decremento del 3,25%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 50,4 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,5%; preced. -9,6%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. -1,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti).