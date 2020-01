Borse europee in frazionale ribasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in una seduta caratterizzata da scarsi volumi vista la chiusura festiva di Wall Street per il Martin Luther King Day.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,36%.Lieve calo dello spread, che scende a +161 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,36%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,28%.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 26.188 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,38%).Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+0,78%), chimico (+0,56%) e media (+0,43%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utility (-1,16%), vendite al dettaglio (-0,83%) e bancario (-0,81%).Tra idi Milano, in evidenza Pirelli (+1,14%), STMicroelectronics (+0,87%), Saipem (+0,66%) e Atlantia (+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Snam, che continua la seduta con -1,81% nel giorno dello stacco della cedola assieme ad Enel, che segna un -1,66%.Sotto pressione UBI Banca, con un forte ribasso dell'1,02%.Sottotono Unicredit che mostra una limatura dello 0,94%.del FTSE MidCap, Tamburi (+2,10%), Falck Renewables (+1,81%), Interpump (+1,52%) e ASTM (+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Cementir Holding, che continua la seduta con -1,52%.Soffre Zignago Vetro, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Preda dei venditori MARR, con un decremento dell'1,44%.Si concentrano le vendite su Salini Impregilo, che soffre un calo dell'1,41%.