Borse europee in calo, Piazza Affari è la peggiore

Borse europee in calo a metà giornata e in rosso sono anche le prime indicazioni in arrivo dagli indici Usa. Milano perde lo 0,7%, Parigi cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,22% mentre Londra sale di un frazionale 0,07%. Gli esperti sottolineano un ritorno di volatilità e incertezza sui mercati dopo i recenti massimi, con gli investitori che fanno i conti con i primi effetti concreti del coronavirus sull'economia e sui conti delle società. Inoltre, anche se i casi di nuovi infettati sono in diminuzione, preoccupano i decessi fuori dalla Cina, dal Giappone alla Corea del Sud. A pesare sulla giornata ci sono anche i risultati deludenti di alcune società a partire da Telefonica che a Madrid perde quasi il 5% dopo aver detto che i profitti annuali subiranno l'impatto di costi straordinari. Male anche Axa (-3,4% a Parigi) con conti inferiori alle attese e la riduzione delle stime della controllata americana.A Piazza Affari, male Atlantia che perde il 4% dopo l'ok della Camera al decreto Milleproroghe, che allontana un accordo con il Governo e avvicina quindi la possibile revoca delle concessioni. Inoltre, nel decreto, si annulla di fatto il maxi risarcimento da 23 miliardi che spetta ai concessionari in questi casi, con un rimborso ridotto a 7 miliardi cioè ai soli costi di ammortamento. Le vendite comunque sono generalizzate su tutti i settori, fa eccezione Nexi che sale ancora del 2,23% dopo che Deutsche Bank ha avviato la copertura con un buy e target price a 21 euro. Tra le banche, continua la corsa del Banco Bpm (+1,7%) col mercato che scommette che sarà il prossimo protagonista di operazioni straordinarie nel settore bancario. In recupero dell'1,6% Bper dopo il forte calo delle ultime sedute. Sale Pirelli (+0,8%) all'indomani della presentazione del piano.