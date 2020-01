Borse europee chiudono positive, il coronavirus preoccupa di meno

Ultimo aggiornamento: 17:47

È stata una seduta positiva per le Borse europee, che dopo qualche incertezza hanno finito poco sotto i massimi di giornata. Gli investitori si sono mostrati cautamente ottimisti, in attesa delle decisioni della Federal Reserve, in arrivo alle 20 italiane. La Banca centrale americana dovrebbe lasciare i tassi invariati a 1,50-1,75%, ma potrebbe usare toni ancora più accomodanti come «contromisura» per i possibili effetti del virus. A limitare i guadagni sono state le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus: i timori sono tuttavia meno per i mercati, visto che il tasso di mortalità appare più basso (gli ultimi dati lo danno al 2%) rispetto a gravi epidemie del passato.Milano ha così chiuso in rialzo dello 0,57%, Parigi +0,49%, Francoforte +0,16%, Madrid +0,6% e Londra +0,04%. A Piazza Affari, per altro sostenuta dall'ulteriore ribasso dello spread (133 alla chiusura, contro i 139 di ieri e ai minimi da metà settembre scorso), ha brillato Leonardo (+3,4%), all'indomani dell'acquisizione della svizzera Kopter, giudicata in modo positivo dagli analisti per il rafforzamento della leadership negli elicotteri e l'ampliamento della gamma offerta. In luce anche Pirelli (+2,5%), che rimbalza dai cali precedenti, e Nexi (+2,4%), in attesa di capire se l'ipotesi di aggregazione con Sia prenderà effettivamente corpo. Tra le peggiori Mediobanca (-0,7%, dopo essere arrivata a perdere anche l'1,3% durante la seduta): il mercato si interroga sul futuro dell'istituto dopo la decisione di Banca Mediolanum di mettere la partecipazione del 3,2% tra gli asset potenzialmente in vendita.