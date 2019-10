Borse europee proseguono la seduta in calo

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Borse europee proseguono in calo appesantite dalle banche (-0,7%) e dalle tlc (-0,6%). Dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona, l'attenzione degli investitori resta focalizzata sui colloqui tra Unione Europea e Regno Unito per un accordo sulla Brexit. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1034 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In calo Parigi(-0,3%), Londra e Madrid (-0,2%) e Francoforte (-0,1%).Tra le banche del Vecchio continente procedono in calo Banco Bilbao (-1,3%), Barclays (-1,1%), Deutsche bank e Commerzbank (-0,8%). Soffre anche il comparto dell'energia (-0,5%), con il prezzo del petrolio in rialzo. In negativo Total (-0,5%), Bp (-0,3%) e Shell (-0,2%). Andamento positivo per il settore dell'auto (+0,4%) con Volkswagen (+1,3%), Porsche (+0,6%), Daimler (+0,4%) mentre sono in calo Peugeot (-0,8%) e Renault (-0,2%).A Piazza Affari c'è Piaggio sotto i riflettori: il titolo sale del 3,99% a 2,816 euro in un mercato sostanzialmente piatto. A spingere gli acquisti su Piaggio un report di Ubi Banca che ha avviato la copertura sul titolo con un 'buy' e prezzo obiettivo a 3,2 euro. Al momento il consenso pubblicato da Bloomberg evidenzia un target fondamentale medio salito negli ultimi 3 mesi a 3 euro (il più alto è di Banca Imi) con il 62% degli analisti che consigliano di comprare e nessuno con vendere. Gli esperti di Ubi Banca motivano la scelta per l'ampio portafoglio di tecnologie che differenzia Piaggio dai suoi competitor e che comportano evidenti vantaggi, alla luce dell'evoluzione del settore della mobilità. «La penetrazione delle due ruote elettriche - sottolineano gli analisti - è in ritardo rispetto alle auto, a nostro avviso perchè non vi è stata alcuna spinta normativa. Tuttavia, dalla nostra analisi, appare evidente che siamo all'inizio di una storia di crescita». Tra gli elementi che sosterranno la diffusione delle due ruote elettriche, secondo Ubi Banca, i trend attuali della micro-mobilità, il fatto che come «giocattoli elettronici» attrarranno nuove fette di mercato, ringiovanendo la base dei clienti. Il vecchio parco circolante (circa 18 anni in Italia) fanno il paio con incentivi e blocchi del traffico verso l'attuale rinnovamento del parco. Secondo un altro analista, «finora il 2019 per il titolo è stato entusiasmante con un +52% (+61% dividendi inclusi) rispetto al +22% del Ftse Mib. Sono state ampiamente compensate le perdite del 2018 (-20%) dopo il +45% nel 2017. Da un punto di vista grafico - spiega - recuperati gli eccessi ribassisti della crisi 2008/2009 (minimo assoluto a 0,88 euro)i prezzi hanno registrato un movimento altalenante tipico dei cosiddetti titoli ciclici»