Borse, l'Europa vola: anche Piazza Affari in rialzo

La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, favoriscono la propensione al rischio sull'azionario spingendo le Borse europee che mostrano rialzi superiori al 2%.



Piazza Affari guadagna il 2,4% nel Ftse Mib ma è Francoforte, grazie al settore auto che dovrebbe beneficiare dello stop all'aumento dei dazi tra Washington e Pechino, a guidare i rialzi con un +2,7%. Sale del 2,2% Parigi mentre per Londra e Madrid l'incremento è dell'1,5%. In prima fila a Milano StMicroelectronics (+6,3%) vista la forte esposizione del settore dei semiconduttori al commercio Usa-Cina.



Brillante Saipem (+4,7%) con tutto il comparto petrolifero (+2,5% Eni) visto il balzo del greggio a 53,6 dollari al barile nel Wti gennaio e a 62,5 dollari al barile nel Brent gennaio. Oltre alla «pace» cino-americana avvenuta al G20 di Buenos Aires con l'incontro Trump-Xi, sono le intese tra Arabia Saudita e Russia sui livelli produttivi e il taglio da gennaio alla produzione dell'Alberta a spingere i prezzi dell'oro nero.



Comparto auto in evidenza anche a Milano con Pirelli (+4,6%), Fiat Chrysler (+4%). Fuori dal Ftse Mib, giornata di avvio degli aumenti di capitale per Safilo, Banca Intermobiliare e Fila. Sul mercato valutario, l'euro acquista posizioni sul dollaro salendo a 1,1365 da 1,1320. Cambio euro/yen a 128,95 (da 128,54) e dollaro/yen a 113,46 da 113,61.

