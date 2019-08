Borse, brillante Piazza Affari in attesa del nuovo governo. Spread a quota 200

Ultimo aggiornamento: 16:18

Prevalgono gli acquisti sulla Borsa di Milano, al pari delle principali piazze europee, con gli investitori in attesa dell'avvio delle consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo Governo.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 201 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni si attesta all'1,34%.Tra gli indici di Eurolandia denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,08%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,07%, buona performance per Parigi, che cresce dell'1,40%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib che mostra un balzo dell'1,74%.Tra le migliori blue chip di Piazza Affari, incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 4,41%. In primo piano Fiat Chrysler, che mostra un forte aumento del 4,11%. Decolla Exor, con un importante progresso del 3,46%.In evidenza anche Prysmian, che mostra un forte incremento del 3,37% e Technogym (+4,99%).In calo Tod's (-3,80%) e Mediaset, che registra un ribasso del 2%.