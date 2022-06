Borsa settore auto in rialzo guidato da Stellantis

Mercoledì 1 Giugno 2022, 17:30







(Teleborsa) - Ottima giornata per il comparto automotive, che è fra i pochi settori positivi a Piazza Affari (Ftse Italia All Share auto +0,13%) grazie alla performance brillante di Stellantis (+2,07%). Si scommette sui dati delle immatricolazioni che arriveranno dopo la chiusura del mercato, dopo il tondo delle vendite del 33% registrato ad aprile, nella speranza che si veda il primo effetto incentivi.



Bene anche Pirelli & C che avanza dell'1,28%, che fa meglio della tedesca Continental (+0,98%). A Parigi brilla anche la Renault con un guadagno del 3,15%. Non da meno Volkswagen (+3,07%) e BMW (+2,65%).