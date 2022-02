Borsa Mosca a picco su crisi ucraina, indice -10%

Lunedì 21 Febbraio 2022, 20:30







(Teleborsa) - I venti di guerra che soffiano in Ucraina hanno penalizzato anche la piazza di Mosca oltre ai listini europei orfani di Wall Street chiusa per il President's Day.



L'indice Micex ha ceduto, infatti, il 10,5% con gli operatori che stanno scontando il sempre più concreto rischio di sanzioni internazionali che seguirebbero l'intervento armato russo in Ucraina.



Dopo una buona partenza in scia all'annuncio del possibile summit USA-Russia, gli indici sono rapidamente passati in negativo a causa della presa di posizione del Cremlino che ha definito "premature" le indicazioni sul possibile incontro.





(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)