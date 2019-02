Borse in rialzo, Milano brilla con Saipem

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

delle altre borse europee. I listini azionari del Vecchio continente festeggiano le indicazioni macro giunte dagli Usa, dove il pil del quarto trimestre del 2018 ha mostrato una crescita del 2,6%, evidenziando un rallentamento ma inferiore alle aspettative.La borsa milanese è stata sostenuta dallagrazie ai risultati annunciati prima dell'avvio del mercato e dai titoli bancari.Lo spread migliora, toccando i 256 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del Btp decennale pari al 2,75%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,25%. Deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sostanzialmente tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,29%., l'indice Ftse Mib ha terminato la giornata con un aumento dello 0,78%, a 20.659 punti.Tra idi Milano, in evidenza oltre a Saipem (+4,77%), Fineco (+5,81%), Azimut (+3,96%) e Atlantia (+3,48%).Ancora in ribasso, invece, la Juventus, che ha archiviato la seduta con -4,13%. Pessima performance per STMicroelectronics, che registra un ribasso del 2,18%.