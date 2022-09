Bollette, Ue: «Obbligatorio taglio consumi luce nelle ore di punta». Flessibilità ai Paesi sulla scelta delle misure

Il consumo di energia elettrica sarà limitato nelle ore di punta. Lo ha annunciato la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo: «Domani porremo un obiettivo obbligatorio per ridurre i consumi» di elettricità «nelle ore di punta» ma «daremo agli Stati membri la flessibilità di progettare le proprie misure come meglio credono».

A quanto si apprende, la riduzione della domanda di elettricità nelle ore di punta sarà fissata al 5%. «Questo - ha spiegato la commissaria - permetterà di allentare lo stress sulla produzione di elettricità, ridurre il consumo di gas e avere un effetto positivo sui prezzi».

Tagli luce e gas, cosa cambia

Kadri Simson nel suo intervento all'Europarlamento sull'energia, subito dopo la riunione della Commissione che ha varato il pacchetto per fronteggiare la crisi dei prezzi del gas, si è limitata a dire che la Commissione ritiene che «debba essere ancora approfondità l'ipotesi di definire un tetto al prezzo del gas russo e che l'ipotesi di un limite "orizzontale per tutte le importazioni di gas della Ue" è in corso di analisi».

La cosa certa è che nel pacchetto energia i cui contenuti saranno resi noti domani, non ci sarà la proposta di tetto al prezzo del gas. Sarà stabilito un obiettivo vincolante per ridurre i consumi di elettricità nelle ore di picco; si prevede un limite alla remunerazione dei produttori di elettricità a prezzi bassi (per esempio con fonti rinnovabili e nucleare) per raccogliere risorse per alleviare i costi energetici di imprese e famiglie; viene proposto contributo di solidarietà da parte di società dei settori petrolio, gas e carbone che hanno accumulato profitti inaspettati dagli alti prezzi; verrà definito un intervento a sostegno della liquidità delle società che forniscono energia attraverso la facilitazione degli aiuti pubblici. Secondo ultime indiscrezioni, l'obiettivo obbligatorio di riduzione del consumo di elettricità sarebbe del 5% nelle ore di "picco". Il tetto ai ricavi per i produttori di elettricità che non usano gas sarebbe fissato a 180 euro per MWh (si era parlato di 200 euro per MWh).