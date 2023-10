Benzina e bollette, aumenti in vista a causa della guerra Israele-Palestina: rischio stangata. Quanto dovremo pagare?

Con l'acuirsi della tensione tra Israele e la Palestina, dopo gli ultimi sanguinari attacchi di Hamas dopo anni di violazioni delle regole Onu da parte di Tel Aviv, crescono i prezzi di gas, luce e petrolio. Le quotazioni internazionali sono pericolosamente in rialzo, con il metano che viaggia sopra i 40 euro al megawattora, l'indice italiano per l'energia elettrica sopra i 140 euro al megawattora e Brent/Wti sopra gli 85 dollari al barile. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha parlato chiaramente di rischi energetici per l'Italia. Secondo Assoutenti, quindi, la ripercussione in bolletta potrebbe essere di centinaia di euro a famiglia su base annua. ù

Bollette gas e luce, mercato tutelato in scadenza: la possibile proroga (e come passare a quello libero). Cosa succede ora

Aumentano i prezzi di gas e luce, l'allarme di Urso

Dopo mesi di discesa dei prezzi dei beni energetici, negli ultimi mesi, complice le decisioni dell'Opec+ sul taglio alla produzione di petrolio, ma anche il proseguio della guerra in Ucraina, il prezzo di gas e luce era tornato a salire sui mercati internazionali, in primis al Ttf di Amsterdam.

Secondo Urso «siamo tutti convinti che Israele abbia il diritto a tutelare la propria libertà e credo bisogna essere vigili sotto ogni aspetto.

La guerra incombe e rischia di coinvolgere altri fronti, e incombe attorno a noi in Europa, come ci ricorda la guerra in Ucraina. Bisogna essere vigili, uniti e coesi in Europa per fronteggiare questa situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, mi riferisco per esempio a quella dell’energia come accaduto per la guerra della Russia in Ucraina, per l’approvvigionamento di gas e petrolio».

Intanto il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un messaggio letto ai media al Palazzo di Vetro a New York ha detto di essere «profondamente allarmato dalla notizie che piu' di 500 palestinesi, inclusi donne e bambini, sono stati uccisi a Gaza».«Riconosco - ha aggiunto - le legittime preoccupazioni di Israele riguardo la sicurezza ma ricordo anche a Israele che le operazioni militari devono essere condotte nel pieno rispetto della legge umanitaria internazionale. I cittadini devono essere rispettati e protetti sempre, le infrastrutture civili non devono mai essere un bersaglio».

Bollette, il mercato tutelato mette al riparo 10 milioni di famiglie dalla giungla dei prezzi

Il rischio stangata in bolletta

Quale può essere l'effetto in bolletta in caso di escalation dei prezzi energetici sui mercati internazionali come conseguenza del conflitto in Israele? Secondo Assoutenti l'aumento medio delle tariffe potrebbe arrivare addirittura al 15% sia per la luce che per il gas.

La bolletta dell’energia elettrica (che è già schizzata del 18,6% nel quarto trimestre) salirebbe di 115 euro annui a famiglia rispetto alle attuali tariffe, portando la spesa della luce e quota 879 euro. La bolletta del gas (che è già salita del 4,8% con l’ultimo aggiornamento) salirebbe invece a 1.526 euro annui a nucleo, con un aumento pari a 199 euro annui. Il rincaro complessivo per gas e luce su base annua supererebbe così i 300 euro annui.

«Aumenti - dice il presidente Furio Truzzi - che arriverebbero nel momento peggiore, ossia nei mesi invernali quando gli italiani accendono gli impianti di riscaldamento e concentrano l’80% dei consumi annui di gas. La nostra speranza è che il governo italiano di concerto con l’Europa sappia adottare adeguate misure di contrasto nell’ipotesi di una prossima improvvisa fiammata delle quotazioni energetiche».

Bolletta luce più cara del 18,6% in ultimo trimestre, da ottobre nuovo contributo per chi già ha bonus elettrico: requisiti Isee

Gli aiuti italiani ed europei a famiglie e imprese

Per quanto riguarda la benzina, il prezzo medio della verde al self service è a 1,945 euro al litro, in lieve calo rispetto agli ultimi giorni. Con le ultime tensioni e i rialzi di Brent e Wti, però, si rischia di sfondare quota 2 euro al litro nei prossimi giorni. Continua quindi a essere alta l'allerta del ministero delle Imprese su questo fronte, attraverso le strutture di monitoraggio preposte. Al momento, però, oltre al bonus benzina una tantum da 80 euro per i redditi fino a 15mila euro, il governo non è riuscito o non ha voluto reperire altre risorse per ulteriori aiuti.

Sul fronte più ampio del caro-energia, però, in queste ore Italia e Commissione Ue stanno discutendo una proposta di riprogrammazione dei fondi regionali europei per un importo superiore al miliardo di euro. Sarebbe destinato all'aiuto delle famiglie, soprattutto di classe medio- bassa. Nell’ambito del programma Safe, che prevede la riprogrammazione di 4 miliardi dei fondi di coesione per misure contro il caro bollette, a favore delle pmi e delle famiglie, restano circa 3,3 miliardi da utilizzare al livello europeo.

Carburanti, prezzi in forte calo ma rischi da crisi in medioriente. Benzina self a 1,949 euro/litro, diesel a 1,918 euro/litro